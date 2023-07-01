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В Чувашии рассказали подробности гибели прокурора Фомина во время заплыва

Вице-премьер Чувашии Краснов рассказал о заплыве, в котором погиб прокурор Фомин

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Телеграм-канал «Дмитрий Краснов | Чувашия»

Заместитель председателя кабмина Чувашии Дмитрий Краснов заявил, что прокурор Андрей Фомин был опытным пловцом. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, перед заплывом они с Фоминым пожелали друг другу удачи. Краснов был уверен, что прокурор доберется до берега без проблем, так как тот регулярно тренировался и ранее уже преодолевал эту дистанцию.

Ранее прокурор Чувашии Андрей Фомин скончался при заплыве по Волге.

В 150 метрах от берега у него остановилось сердце. На берег его доставили уже без сознания, попытки реанимации оказались безуспешными.

По данным Telegram-канала Baza, организаторы заплыва утверждают, что все участники прошли медицинский осмотр перед мероприятием и предоставили справки от врача.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач во Владимирской области. В 2020 году указом президента РФ Владимира Путина он был назначен на пост прокурора Чувашской Республики.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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