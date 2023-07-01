Telegram-канал Baza cообщает, что в Дагестане упал воздушный шар с людьми на борту.

По информации канала, шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале.

Как говорится в сообщении Baza, в результате инцидента пострадали четыре человека, некоторые из них получили серьезные травмы. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что в районе города Всеволожск в Ленинградской области местные жители обнаружили воздушный шар, к которому был прикреплен блок с электроникой.

До этого стало известно, что в Египте рухнул воздушный шар с туристами. Инцидент произошел в городе Луксор.

Ранее сообщалось, что в Великобритании ветер унес воздушный шар с девятилетним ребенком.