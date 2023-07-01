В УПЦ ответили на новый ультиматум минкультуры Украины

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) назвали самоуправством требования украинских властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру.

В юридическом отделе УПЦ напомнили, что одностороннее расторжение договора аренды сейчас обжалуется в судебном порядке, и пока суд не вынес решение.

«Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство», - говорится в сообщении, которое публикует сайт «Аргументы и факты».

Священнослужители также призвали членов комиссии Минкультуры Украины не нарушать законы и дождаться решения суда.

Ранее киевские власти ограничили доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры. От священнослужителей потребовали покинуть обитель до 4 июля.