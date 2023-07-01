Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При обстреле Курской области снаряды упали рядом с домами

Mash: в Курской области зафиксировали не менее семи прилетов, снаряды упали рядом с домами

close
100%
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В Суджанском районе Курской области при обстреле зафиксировано не менее семи прилетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что около 14 часов снаряды упали рядом с жилыми домами. Были выбиты окна и повреждены хозяйственные постройки.

По предварительным данным, обстрел велся из приграничной Сумской области Украины. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь в Суджанском районе области. 24 июня Старовойт заявил об обстреле села Плехово в Суджанском районе со стороны Украины.

1 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 июня выпустили по региону в общей сложности 23 снаряда.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях