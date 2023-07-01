При обстреле Курской области снаряды упали рядом с домами

В Суджанском районе Курской области при обстреле зафиксировано не менее семи прилетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что около 14 часов снаряды упали рядом с жилыми домами. Были выбиты окна и повреждены хозяйственные постройки.

По предварительным данным, обстрел велся из приграничной Сумской области Украины. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Горналь в Суджанском районе области. 24 июня Старовойт заявил об обстреле села Плехово в Суджанском районе со стороны Украины.

1 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 июня выпустили по региону в общей сложности 23 снаряда.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.