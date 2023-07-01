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Пострадавшая в ДТП под Екатеринбургом пятимесячная девочка умерла

СК: пострадавшая в ДТП под Екатеринбургом пятимесячная девочка умерла

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«Госавтоинспекция Свердловской области»' class="item-image" >
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Пятимесячная девочка, пострадавшая в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень, умерла, сообщает СК РФ по Свердловской области.

«К сожалению, <…> пятимесячная девочка скончалась», — сообщили в СК,

Против водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Ранее пресс-служба Минздрава Свердловской области сообщила, что состояние пяти пострадавших в ДТП под Екатеринбургом детей остается тяжелым, в том числе, у пятимесячной девочки — крайне тяжелым.

Грудной ребенок был доставлен в Белоярскую ЦРБ и проконсультирован очно комплексной бригадой Территориального центра медицины катастроф, в которую входили детский хирург, травматолог и анестезиолог.

Четыре девочки 2010, 2011, 2013 и 2016 года рождения находятся в тяжелом состоянии и доставлены в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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