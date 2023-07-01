СМИ узнали причину исчезновения вывески «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

В «ЧВК Вагнер Центр» подтвердили факт снятия вывески со здания бизнес-центра в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

Вывеску сняли в субботу, 1 июля. В организации сообщили, что причиной стал переезд основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра».

В ЧВК подчеркнули, что организация будет продолжать свою работу.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что из центра ЧВК «Вагнер» на Зольной улице в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам спецоперации на Украине, дроны, а также более 12 млн рублей. По данным телеканала, обыски в центре проводились в рамках расследования уголовного дела о вооруженном мятеже.

Накануне стало известно, что медиахолдинг «Патриот», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину официально прекратил свою работу. Днем 30 июня об этом сначала сообщали СМИ, вечером информацию подтвердил генеральный директор «РИА ФАН» Евгений Зубарев.

Ранее в США прокомментировали местонахождение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.