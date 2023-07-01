Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали причину исчезновения вывески «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

«Фонтанка»: вывеску «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге демонтировали из-за переезда компании

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В «ЧВК Вагнер Центр» подтвердили факт снятия вывески со здания бизнес-центра в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

Вывеску сняли в субботу, 1 июля. В организации сообщили, что причиной стал переезд основной части «ЧВК Вагнер Центра» на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра».

В ЧВК подчеркнули, что организация будет продолжать свою работу.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что из центра ЧВК «Вагнер» на Зольной улице в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам спецоперации на Украине, дроны, а также более 12 млн рублей. По данным телеканала, обыски в центре проводились в рамках расследования уголовного дела о вооруженном мятеже.

Накануне стало известно, что медиахолдинг «Патриот», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину официально прекратил свою работу. Днем 30 июня об этом сначала сообщали СМИ, вечером информацию подтвердил генеральный директор «РИА ФАН» Евгений Зубарев.

Ранее в США прокомментировали местонахождение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях