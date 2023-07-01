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Генпрокурор РФ выразил соболезнования семье умершего прокурора Чувашии

Генпрокурор РФ Краснов выразил соболезнования семье умершего прокурора Чувашии Фомина

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генпрокурор РФ Игорь Краснов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося прокурора Чувашии Андрея Фомина, сообщает Telegram-канал чувашской прокуратуры.
 
Отмечается, что за период службы Фомин неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации. 

Ранее главный прокурор Чувашии Андрей Фомин скончался при заплыве по Волге.

В 150 метрах от берега у него остановилось сердце. На берег его доставили уже без сознания, попытки реанимации оказались безуспешной.

По данным Telegram-канала Baza, организаторы заплыва утверждают, что все участники прошли медицинский осмотр пеоед мероприятием и предоставили справки от врача.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач во Владимирской области. В 2020 году указом президента РФ Владимира Путина он был назначен на пост прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора республики Крым.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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