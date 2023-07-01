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Во Львовской области демонтировали советский памятник

Во Львовской области демонтировали еще один памятник времен СССР

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РИА «Новости»

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил, что еще один памятник времен СССР демонтировали во Львовской области на западе Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще один памятник советской пропаганды демонтировали в селе Угерско (Стрыйского района, — «Газета.Ru»)», — сообщил он.

По его словам, полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин — Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Желтанецкая, Боринская и Стрелковская.

Козицкий добавил, что завершить процесс сноса памятников планируется до конца года.

24 мая сообщалось, что в Закарпатской и Львовской областях западе Украины демонтировали пять памятников советским солдатам. Три монумента демонтировали в Закарпатской области — в городе Перечин, селах Зняцево и Червенево. Еще два памятника снесли в селах Верхняя Белка и Подберезцы, расположенных во Львовской области.

3 мая сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР. Речь идет о внесении поправок в закон «Об охране культурного наследия».

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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