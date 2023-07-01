Супругу главы Республики Хакасия наказали за неповиновение требованию сотрудника полиции

Жена главы Республики Хакасия Светлана Коновалова была привлечена к административному наказанию за неповиновение требованию сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Силовики».

«Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Telegram-канале, автомобиль, которым управляла Коновалова, был остановлен сотрудником ГИБДД для проверки документов. У супруги главы Хакасии отсутствовал полис ОСАГО.

При этом вместо того, чтобы сотрудничать с правоохранителем и принять его указания, она начала вести себя агрессивно и неприемлемо, обзывая инспектора.

«Связи мужа не помогли, виновница получила заслуженное наказание», — отмечается в сообщении.

Напомним, санкция статьи КоАП предусматривает штраф до четырех тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

В Telegram-канале отметили, что этот случай стал еще одним проявлением хамства со стороны Светланы Коноваловой. В пример привели ситуацию, когда супруга главы Хакасии неподобающие высказывалась в школьном чате и совершала попытки вымогательства бесплатной путевки в детский лагерь для своего сына.