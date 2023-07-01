В Москве средняя месячная температура июня была ниже климатической нормы, заявила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Москвичи не спели привыкнуть к летним нарядам, а солнечные очки были в тренде. Даже в прохладные дни приходилось беречь глаза от яркого июньского солнца», – цитирует метеоролога «Москва 24».

По словам Поздняковой, за июнь только один раз максимальная температура превысила отметку плюс 30 градусов на юго-западе Москвы.

Синоптик добавила, что на юге столицы температура воздуха была ниже нормы на 0,8 градуса, в центре города – на минус 0,4 градуса.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что в субботу, 1 июля, в Москве и области прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди.