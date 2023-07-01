Москвичам пообещали «тропически теплые» ночи на следующей неделе

Следующая неделя в Москве отметится теплой погодой, ночами температура будет доходить до 19 градусов. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие – 14–16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города – 17–19. Просто тропически теплые ночи», – приводит его слова «Москва 24».

Он уточнил, что со вторника, 4 июля, дневная температура в Москве составит 24 – 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.

Ранее ведущий специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5–2 градуса. По его словам, жаркая погода станет наиболее заметна во второй половине месяца, в некоторые июльские дни столбики термометров могут показать отметку в 30 градусов.