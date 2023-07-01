Москвичам рассказали о погоде 1 июля

В субботу, 1 июля, в Москве и области прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость северо-западного и западного ветра составит 6–11 метров в секунду, передает «Москва 24». Атмосферное давление установится на отметке в 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе москвичей ожидает жаркая погода с «тропически теплыми» ночами. По его словам, ночные температуры в центре города могут доходить до 19 градусов.