Число задержанных во время беспорядков во Франции возросло

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 471 человека с начала беспорядков 30 июня. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

До этого премьер-министр Франции Элизабет Борн призвала всех министров вернуться в Париж и оставаться в столице на фоне происходящих в государстве протестов.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

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