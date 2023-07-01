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Стало известно, сколько человек задержали с начала беспорядков во Франции в пятницу

МВД Франции сообщило о задержании 270 человек во время беспорядков в пятницу

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил в Twitter, что французские правоохранители с начала беспорядков в стране в пятницу, 30 июня, задержали 270 человек.

«К настоящему моменту уже произведено 270 арестов, в том числе более 80 в Марселе, куда в данный момент прибывают значительные подкрепления», — сказал он.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн до этого заявила об использовании бронетехники с целью подавления массовых протестов в государстве.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее глава МВД Франции заявил, что ближайшие несколько часов станут «решающими» в пресечении беспорядков.

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