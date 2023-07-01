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С 1 июля в поликлиниках России начнут работу кабинеты медико-психологической помощи

Минздрав: с 1 июля в поликлиниках России появятся кабинеты медико-психологической помощи

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С 1 июля вступает в силу приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

В документе указывается, что, в числе прочего, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится кабинеты медико-психологического консультирования.

Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения предусмотрено создание кабинетов врача-сексолога в структуре специализированных медицинских организаций (психоневрологические диспансеры и поликлинические отделения психиатрических больниц). При этом открытие таких кабинетов носит модульный (необязательный) характер для каждой такой медицинской организации.

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