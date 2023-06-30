Голоса приказали молодой москвичке с диагностированной шизофренией зарезать ребенка

В Москве молодая мать зарезала своего 10-месячного сына, так как ей приказали это сделать голоса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 23-летняя задержанная состояла на учете, так как у нее диагностирована шизофрения. После рождения ребенка у нее также началась послеродовая депрессия.

На допросе девушка призналась, что совершила убийство из-за голоса. Она ударила ребенка ножом 15 раз.

По предварительным данным, 29 июня 2023 года муж задержанной вернулся домой и увидел сидящую с окровавленным ножом в руке жену. Мертвый ребенок лежал в кроватке.

Как сообщает MSK1.ru, девушка работала медсестрой и жила то в Снегирях, то в Москве. По словам друзей, у нее был сложный период, так как через суд устанавливалась личность отца ребенка. Подруга задержанной говорит, что она и сама не знала, от кого у нее сын: то ли от бывшего молодого человека, то ли от нынешнего мужа, который на 15 лет ее старше.

Соседи редко видели семью, однако они заметили, что один раз девушка возвращалась домой с коляской и с подвыпившим мужчиной.

Ранее ученые нашли витамин, дефицит которого при беременности может привести к шизофрении у ребенка.