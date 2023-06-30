В Москве на два месяца арестовали мать, подозреваемую в убийстве годовалого сына

Савеловский районный суд арестовал мать малолетнего мальчика, чье тело было найдено в квартире на севере Москвы с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Заседание состоялось 30 июня 2023 года. 23-летняя девушка, обвиняемая по статье «Убийство малолетнего», два месяца проведет под стражей — до 29 августа 2023 года включительно. Суд принял во внимание позицию прокуратуры Северного административного округа.

По предварительным данным, 29 июня 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Онежской улице, нашли тело малолетнего ребенка с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемой стала мать малыша. Было установлено, что девушка проходила лечение в психиатрической больнице, так как у нее диагностировали послеродовую депрессию. Ее положили туда зимой 2023 года, а выписали через несколько месяцев — весной.

Муж подозреваемой утверждает, что она угрожала ножом и ему.

После совершения преступления мать увезли на «скорой».

Ранее ученые назвали новый фактор риска развития послеродовой депрессии.