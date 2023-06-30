В Псковской области вводят запрет на фейерверки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников Псковской области сообщил о введении запрета на использование фейерверков на территории региона с 3 июля. Сообщение было опубликовано главой региона в Telegram-канале.

«По решению регионального оперативного штаба в регионе будет введен запрет на запуск фейерверков», — сообщил чиновник.

Отмечается, что исключение будет сделано для хлопушек и бенгальских огней.

«Хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздником. Кроме этого, в городе в отпуске и на лечении находится много наших военнослужащих. Они также воспринимают такие звуки соответствующим образом», — отметил Ведерников.

Чиновник сообщил, что за нарушение запрета вводятся штрафы: до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

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