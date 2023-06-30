Медиагруппа Пригожина прекращает свою работу

Медиагруппа «Патриот», принадлежащая Евгению Пригожину, в которую входят входят «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Политика сегодня», прекращает свою работу, все СМИ будут закрыты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников нескольких закрытых изданий.

Они утверждают, что получили от своего руководства оповещения о том, что на следующей неделе им выплатят зарплату за прошедший месяц.

Агентство подчеркивает, что доступ к сайту медиагруппы и входящим в нее СМИ ограничен на территории Российской Федерации.

До этого главный редактор Российского интернет-издания «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) Кристина Масенкова заявила, что агентство, входящие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, прекращает свою работу.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.