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В Ульяновске супруги напали на военного, вернувшегося с СВО, и забросали его дом камнями

В Ульяновске соседи напали на участника СВО и забросали его квартиру камнями

В Ульяновске недавно заселившаяся семейная пара напала на своего соседа — участника специальной военной операции (СВО). Они забросали окна его квартиры камнями. Об этом сообщил информационный портал «УлПравда».

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 29 июня 2023 года. По словам старшей по дому Ольги Соколовой, новоселы вышли к подъезду и стали громко кричать. Муж женщины вышел на балкон и попросил соседей быть потише, но они сказали ему спуститься.

На улице мужчина объяснил, что он участник СВО и не может ввязываться в драки. Тогда женщина набросилась на соседа, поцарапала ему лицо и шею. После этого мужчина принялся его душить. На помощь супругу пришла жена и забрала его домой. Однако соседи стали бросать камни им вслед и повредили домофон.

Позднее пара начала бить окна квартиры супругов. Они разбили стекло в комнате ребенка военнослужащего, повредили мебель, стены и пол. Также был атакован балкон. Пострадавшие насчитали около 30 камней.

После этого нападавший поднялся на этаж к соседям и стал бить булыжником в их дверь. Он повредил замок, из-за чего она теперь плохо закрывается.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия около полуночи. Они забрали участников конфликта в отдел. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Ярославле женщина набросилась на девушку в купальнике, вид которой ее возмутил.

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