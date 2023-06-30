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Синоптик сообщил, что июль в Москве будет «морковным»

Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет июль в столице

Июль этим летом будет «морковным», ожидается погода выше нормы, большое количество солнечных дней, во второй половине месяца температура воздуха в отдельные дни будет достигать 30 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«В июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,5–2 градуса. Это означает, что в зависимости погодных условий по ночам столбики термометров в среднем будут колебаться от плюс 13 до 18 градусов, а в дневные часы воздух стабильно сумеет прогреваться до 23–28 градусов тепла», – рассказал синоптик.

Жаркая погода станет наиболее заметна во второй половине месяца, в некоторые июльские дни столбики термометров могут показать отметку в 30 градусов, добавил он.

По словам Тишковца, в грядущем месяце в Центральной России будет наблюдаться недобор влаги в 20%, при этом для столицы норма составляет 84 миллиметра.

«Июль будет морковный. И тайных смыслов здесь искать не стоит. Просто цветовая палитра аномалии температуры и осадков на долгосрочной карте напоминает цвет моркови», – цитирует синоптика «Москва 24».

Тишковец добавил, что июнь в Москве оказался на пол градуса холоднее, а недобор осадков за подходящий к концу месяц составит 10%.

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что в пятницу, 30 июня, в Москве выпадет 10% от месячной нормы осадков, в субботу, 1 июля, дожди в городе продолжатся, однако с 2 июля выпадение осадков должно прекратиться, а воздух в городе прогреется до 25 градусов.

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