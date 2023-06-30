В Мосгордуме оценили идею ярославских властей ввести штрафы за плевки на улице

Глава комиссии Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам депутат Александр Семенников рассказал РИА Новости, что относился бы к идее ввести в столице штрафы за плевки в общественных местах с осторожностью.

Он подчеркнул, что сама идея повысить уровень культуры у общественности не раз высказывалась и опробовалась, но не прижилась и прежде, чем перенимать идею, нужно изучить, как эта идея работает. При этом предложение соседей из Ярославля сделать свой регион чище и культурнее заслуживает уважения.

По мнению депутата, «игнорировать гигиенические требования — плохо, но еще хуже делать это публично».

Ранее Ярославская область первой из российских регионов ввела штрафы за плевки в общественных местах, об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Таким образом, в региональный закон «Об административных правонарушениях» были внесены изменения, подразумевающие штраф в 1,5 тысячи рублей за плевок в общественных местах, а при повторном нарушений – двойной штраф.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.