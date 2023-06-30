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В Подмосковье неизвестный украл шпица, которого сбила машина

В Подмосковье потерявшегося шпица сначала сбила машина, а затем его похитили

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Depositphotos

В Долгопрудном, Московская область, домашнюю собаку сначала сбила машина, а затем животное украл неизвестный. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел 30 июня 2023 года. По словам владельца животного, он выгуливал своего белого шпица. В какой-то момент пес сорвался с поводка и выбежал на шоссе, где его сбил автомобиль. Водитель спешно покинул место ДТП, а вот другой автомобиль остановился. Оттуда вышел неизвестный, забрал собаку и уехал в неустановленном направлении.

Владелец шпица написал заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Владелец собаки хочет найти своего шпица и просит полицейских помочь ему в этом.

Информации о состоянии здоровья животного после ДТП не поступало.

Ранее жительница Подмосковья заявила на посольство Кении из-за ДТП. Женщина посчитала, что водитель, находившийся за рулем служебного автомобиля, сбил ее французского бульдога.

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