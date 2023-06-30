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Стало известно о резком росте интереса к Азербайджану в РФ

«Яндекс Путешествия»: спрос россиян на поездки в Азербайджан увеличился в 3,5 раза за год

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Shutterstock

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что в 2023 году спрос россиян на поездки в Азербайджан вырос в 3,5 раза или на 249%. Такой вывод был сделан по итогам исследования данных по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители компании.

По данным исследования, Азербайджан оказался лидером по увеличению спроса на поездки. Также россияне на 87% чаще стали покупать билеты в Грузию и на 80% больше ездят в Таиланд. Кроме того, возрос спрос на поездки на Кипр (на 55%) и в Турцию (на 44 %).

Причиной кратного роста спроса на поездки в Азербайджан эксперты назвали снижение цен на авиабилеты в обе стороны на 23% по сравнению с 2022 годом — с 46 тыс. до 35 тыс. рублей. При этом средняя стоимость ночи в азербайджанском отеле осталась неизменной — 10 тыс. рублей, однако минимальная цена составляет 3 тыс. рублей за ночь.

При этом в Таиланде ночь в отеле в среднем стоит достаточно дешево — около 3 тыс. рублей, но стоимость перелета туда и обратно в среднем составляет 65 тыс. рублей. Билеты туда и обратно в Турцию стоят относительно низко — 34 тыс. рублей, однако ночь в отеле в стране в среднем обходится в 13 тыс. рублей. Дороже всего отдыхать на Кипре, где ночь в отеле стоит 23 тыс. рублей. Перелет на остров и обратно обойдется в 55 тыс. рублей.

До этого россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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