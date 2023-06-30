В Нижегородской области выявили очаг птичьего гриппа

В поселке Юрьевец специалисты обнаружили очаг птичьего гриппа. Инфекцию нашли в телах нескольких чаек. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

По данным ведомства, на острове реки Ока в одном километре от поселка Юрьевец обнаружили тела чаек. Экспертиза показала, что в останках находится вирус гриппа А субтипа Н5 (птичий грипп).

Сотрудники Россельхознадзора осуществляют комплекс мер, который поможет не допустить распространения инфекции. Несмотря на это, существует вероятность заражения птиц на фабриках и личных хозяйствах. По этой причине руководителям птицеводческих предприятий рекомендуют перейти в режим работы «закрытого типа». Россиянам, которые держат птиц, рекомендуют изолировать животных и не допускать их общения с дикими птицами.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в Херсонской области может распространиться птичий грипп.