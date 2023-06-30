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Папа Римский принял на аудиенции в Ватикане родных Джулиана Ассанжа

Семья Джулиана Ассанжа прибыла в Ватикан на встречу с папой Римским

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане жену основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стеллу и других членов его семьи, сообщает Corriere della Sera.

О подробностях беседы семьи Ассанжа с понтификом не сообщается.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл 29 июня провел в Москве встречу с посланником папы Римского по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.

В ходе встречи патриарх заявил, что «церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости». Он считает, что «все силы мира» должны объединяться «для предотвращения крупного вооруженного конфликта».

По его словам, понтифик желает узнать мнение патриарха «о ситуации, в которой мы находимся, и возможной встрече с ним».

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков провел встречу с Дзуппи. По словам представителя Кремля, на ней речь шла об обмене мнениями по гуманитарным вопросам.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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