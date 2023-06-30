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Карчаа: ГУР создает иллюзию паники в Энергодаре

Карчаа: число патрулей в Энергодаре не снижалось, ГУР искусственно создает панику

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Alexander Ermochenko/Reuters

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Главное управления разведки (ГУР) Украины пытается показать, что Россия якобы уйдет из Энергодара, однако работа продолжается. Об этом сообщает ТАСС.

«ГУР это заявляет в контексте того, что мы бежим, а мы никуда не собираемся. Для РФ безопасность людей — это один из приоритетов», — сказал Карчаа.

По его словам, ГУР ошибается, заявляя, что число российских патрулей уменьшилось. «Наоборот, оно (патрулирование. — «Газета.Ru») более тщательно проводится», — добавил он.

Ранее Карчаа рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда те возвращались на Украину после визита на Запорожскую атомную электростанцию.

По его словам, произошел не просто обстрел, а «завязался бой». В результате миссии МАГАТЭ пришлось переждать, когда все утихнет. Карчаа уточнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже прибыл в город Запорожье, никто не пострадал.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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