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В российских школах с 1 сентября будут действовать единые образовательные стандарты

Минобрнауки сообщило о внедрении единых программ по всем предметам в новом учебном году

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РИА Новости

Единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам будут введены в российских школах с 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения России разработало приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), включая родную литературу, родной язык и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне.

«Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам», — сообщил министр.

В регионы уже направили соответствующие методические рекомендации, планируется создание единых государственных учебников по всем предметам, а для учителей разработаны онлайн-сервисы, заявил Кравцов. В пресс-службе министерства уточнили, что права на новые учебники будут принадлежать РФ, а требования к их содержанию обозначит Минпросвещения.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах президент РФ Владимир Путин подписал 24 сентября прошлого года. В декабре Минпросвещения РФ утвердило ФООП для российских школ. В то же время за школами сохранили право готовить собственные образовательные программы, однако их содержание должно быть не ниже указанных в ФООП.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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