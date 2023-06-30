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В Новосибирске прошла операция по выявлению нарушений со стороны мигрантов

Полицейские в Новосибирске провели операцию «Нелегал-2023» по выявлению нарушений со стороны мигрантов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Новосибирске после случаев с массовыми драками и перестрелками на Хилокском рынке была объявлена операция «Нелегал-2023», в рамках которой сотрудники полиции, ФСБ и прокуроры выезжали в места массового скопления мигрантов. Об этом сообщает Сиб.фм.

«При проведении первого этапа профилактического мероприятия правоохранители проверяли документы у мигрантов, трудящихся в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. Также сотрудники дорожно-патрульной службы полиции уделяли особое внимание участникам дорожного движения, прибывшим из зарубежья и передвигавшимся по территории Новосибирской области», — рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведения операции сотрудникам правоохранительных органов удалось проверить 2,5 тыс. иностранцев и зафиксировать более 400 административных правонарушений. В пресс-службе уточнили, что полицейским удалось привлечь к ответственности 348 граждан из стран ближнего зарубежья.

В издании уточнили, в отношении 64 приезжих вынесли постановления об административном выдворении с территории России, из них в отношении 40 — в принудительном контролируемом порядке с содержанием в Центре временного содержания иностранных граждан.

26 июня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 24 мигранта, которые устроили массовую драку на Березовой Аллее в Москве. Полицейские установили, что между мигрантами произошла ссора на бытовой почве, которая перешла в массовую драку.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор банде угонщиков премиальных авто.

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