Чернышенко провел совещание по исполнению поручений по новым регионам

Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по исполнению поручений, которые были даны им в рамках поездки в новые регионы в мае 2023 года, сообщается на сайте правительства.

«Правительством утверждена программа социально-экономического развития этих субъектов. Она предполагает комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов, реализацию социальных мер поддержки, как и поручал президент. Владимир Путин также ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях», — сказал он.

Так, на совещании Минобрнауки доложило о стабильной выплате заработных плат сотрудникам вузов и научных организаций, стипендий студентам на новых территориях, а также социальных выплат. Кроме того, в 2023 году был создан региональный научно-образовательный Азово-Черноморский математический центр на базе Донецкого государственного университета и Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского. Также планируется открытие 43 лабораторий с новейшим оборудованием для 14 научно-образовательных организаций.

Минспорт доложил об утверждении планов мероприятий по интеграции Донецкого училища олимпийского резерва и Луганского высшего училища физической культуры в систему подготовки спортивного резерва России. Также был представлен отчет о ходе ремонтно-восстановительных работ на спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе. Помимо этого, ведется активная работа по восстановлению других спортивных объектов, а также по созданию в новых субъектах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

По поручению Чернышенко, которое было дано в рамках его рабочей поездки в новые регионы, Минэкономразвития проводит инвентаризацию объектов туристической индустрии. Подготовлены предложения по восстановлению порядка 30 объектов в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР.

По линии Минцифры сформирован график установки спутниковых комплектов «Русский мир», по которому до конца года будет обеспечено необходимое количество установочных бригад.

Кроме того, по результатам диспансеризации 120 детей из Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республиках направлены на лечение в федеральные центры Минздрава России. С ноября 2022 года в новых регионах России профилактические осмотры прошли более 330 тыс. детей. Работа была организована по поручению Президента России Владимира Путина.