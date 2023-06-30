На фоне ухода Tinder женщины на «Мамбе» стали в два раза чаще знакомиться первыми

Число регистраций в российском сервисе знакомств «Мамба» увеличилось на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин на фоне ухода Tinder из страны. О росте пользователей «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Мамбы». Там добавили, что после известий о приостановлении работы Tinder женщины стали в два раза чаще писать первыми.

«В мае-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число регистраций выросло на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. 78% новых регистраций приходится на пользователей iOS. Новых анкет стало больше в Москве, Петербурге и Сочи. Интересно, что новые пользовательницы активно лайкают мужчин — на 27% больше, чем до мая 2023 года, и в два раза чаще пишут первыми», — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на фоне ухода Tinder из России пользователи стали чаще искать пару для серьезных отношений. Кроме того, среди мужчин и женщин увеличился спрос на поиск пары для путешествий.

«Еще одна тенденция за последние два месяца — изменение цели знакомства как среди мужчин, так и среди женщин. Число мужчин, которые ищут отношения и брак, увеличилось на 17%. Количество мужчин, кто ищет девушку для переписки, упало на 34%, а число мужчин, ищущих пару для путешествий, выросло на 25%. Последнюю тенденцию аналитики сервиса связывают как с продолжающимся процессом релокации, так и с курортным сезоном. Среди женщин также растет число тех, кто ищет пару для путешествий: число «путешественниц» выросло в мае-июне 203 года на 17%. Кроме того, аналитики сайта знакомств отмечают, что на 34% возросло число женщин, которые ищут серьезные отношения», — пояснили там.

30 июня Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, прекратила свою деятельность в России. Приложение пропало для россиян из Google Play и App Store. При попытке открыть приложение появляется сообщение об ошибке, предлагается повторить попытку входа позже. О намерении завершить работу в России компания объявляла в мае 2023 года.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, пользователи сети сообщают, что приложение доступно с включенным VPN.

Ранее проведенный опрос показал, что почти половина россиян, которые пользуются сервисами для знакомств, будут скучать по Tinder.