Посетительницу музея-заповедника «Кижи» укусила змея

Змея укусила россиянку, пока она находилась на популярном туристическом острове в Карелии. Как сообщает портал Onego.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, женщине потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел на острове Кижи в четверг, 29 июня. Посетительница музея-заповедника пострадала от укуса неизвестной змеи, напавшей на нее прямо на территории известной достопримечательности.

На место прибыли спасатели и вывезли потерпевшую из деревни Ямки, расположенной на острове, на большую землю. Далее женщину доставили на теплоходе «Комета» в столицу республики и перепоручили медбригаде скорой помощи.

Текущее состояние пациентки не уточняется.

Ранее в Подмосковье школьницу госпитализировали после укуса гадюки.