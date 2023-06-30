Обвинение хочет рассмотреть дело Фургала в столичном регионе, защита — в Хабаровском крае

Генпрокуратура России попросила российский Верховный суд рассмотреть второе уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве или Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, защита бывшего губернатора настаивает на рассмотрении второго дела в Хабаровском крае.

«У нас с защитниками консолидированное решение — рассмотреть второе дело в Хабаровском крае», — рассказал собеседник информагентства.

Отмечается, что Верховный суд в пятницу примет решение о месте рассмотрения второго уголовного дела в отношении Фургала, а также определится с продлением меры пресечения обвиняемых.

До этого адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщал, что следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела Фургала завершено.

По словам адвоката Карапетяна, всем фигурантам этого дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дело против Фургала о хищении активов «МСП Банка».