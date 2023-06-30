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Во Франции назвали число задержанных в ходе протестов после убийства подростка полицейским

Глава МВД Франции Дарманен: более 650 человек задержано в ходе протестов в стране

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных во время беспорядков в стране, вызванных убийством полицейским подростка, превысило 650 человек. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний», — сообщил глава МВД Франции.

Утром 27 июня в Нантере, пригороде на западе Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка. Юноша, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен полицейским патрулем за нарушение правил и был убит за неповиновение полиции. В результате инцидента в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и административные здания.

30 июня во Франции началась новая ночь беспорядков после убийства подростка. Отмечается, что в Нантер, где начались столкновения с полицией, направлены дополнительные подразделения спецназа.

Глава правоцентристской партии «Республиканцы» Эрик Сьотти заявлял, что власти Франции должны ввести чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел писала, что во Франции задержали более 400 человек в ходе беспорядков, связанных с убийством подростка полицейским.

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