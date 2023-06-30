В Госдуме предложили привлекать ветеранов СВО к патриотическому воспитанию школьников

В школах и вузах России может начаться патриотическая работа, к которой будут привлекать ветеранов специальной военной операции, для этого нужно будет принять соответствующие законодательные изменения. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, который вошел в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества».

«Одна из задач фонда — разработать программу интеграции ветеранов в систему патриотического воспитания. <...> Нужно уточнить закон о воспитании, а может, принять отдельный закон именно о патриотическом воспитании. И туда обязательно погрузить работу с ветеранами», — рассказал Шаманов.

Однако, по его словам, сейчас есть сложности в коммуникации с руководством в системе образования, потому что им необходимо доказывать важность воспитания молодежи «на примерах мужества, героизма».

«Поэтому надо, чтобы у образовательных учреждений была обязанность заниматься этим. В том числе приглашать ветеранов. И не только у школ. Самая большая проблема с патриотическим воспитанием в сфере среднего специального и высшего образования. Педагоги считают, что это не их обязанность, и молодежь предоставлена сама себе. Необходимо, чтобы была постоянная патриотическая работа на протяжении всего образовательного процесса», — заключил депутат.

В середине июня депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением создать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания. Парламентарий подчеркнул, что воспитание патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения — одна из важнейших задач государства.

Эту идею позже поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что подобная практика существует еще с советских времен.

Ранее региональные банки в России начали запускать «патриотические вклады».