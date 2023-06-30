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Число госпитализированных из детского лагеря «Магистраль» возросло до 13

Число госпитализированных из кемеровского лагеря возросло до 13, его работа приостановлена

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Из детского лагеря «Магистраль» в Кемеровской области с признаками неизвестной кишечной инфекции госпитализировали 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

«13 человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции», – проинформировали в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.

В ведомстве указали, что работа лагеря в данный момент приостановлена, проводится проверка исполнения федерального законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха детей.

Утром Telegram-канал Shot сообщил, что из санатория в Кемеровской области с неизвестной кишечной инфекцией в больницу были доставлены 12 детей.

По информации Shot, инцидент произошел в санатории «Магистраль» в городе Салаир Гурьевского района. Уточнялось, что 24 июня туда прибыли 282 ребенка. Первые жалобы появились уже через два дня: начало тошнить 10-летнего мальчика, еще через день аналогичные симптомы появились и у других несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Амурской области в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей.

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