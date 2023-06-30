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Панихиду по Tinder устроили в Сочи на берегу моря

Жители Сочи отметили уход Tinder из России, устроив прощальную вечеринку

Похоронная вечеринка состоялась на берегу Черного моря. Видео с мероприятия были опубликованы в Telegram-канале «Сочи Онлайн».

Как пишет источник, тематический ивент «Tinder, гудбай!», приуроченный к уходу из России популярного дейтинг-сервиса, состоялся 29 июня на пляже «Рапан».

Несколько десятков «скорбящих» приглашенных были одеты в траурные наряды. Выходя к микрофону, они зачитывали речи об опыте использования этого приложения для знакомств и делились личными историями. Затем участники церемонии символически возлагали по две красные гвоздики к импровизированному надгробию, напоминающему экран смартфона.

Под конец шуточной панихиды организаторы мероприятия призвали собравшихся заводить больше живых знакомств.

Ранее россияне рассказали, как относятся к уходу Tinder из России.

В мае «Ведомости» сообщали, что VK разрабатывает собственный аналог приложения для знакомств.

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