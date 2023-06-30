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В России перестал работать Tinder

В России с 30 июня приложение для знакомств Tinder перестало работать

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Shutterstock

Приложение для знакомств Tinder перестало работать в России 30 июня.

Отмечается, что приложение также пропало для россиян Google Play и App Store. При попытке открыть приложение появляется сообщение об ошибке, предлагается повторить попытку входа в приложение позже.

При попытке найти Tinder в Google Play всплывает сообщение «Оно не доступно в Google Play в вашем регионе».

Пользователи сети сообщают, что приложение доступно с включенным VPN, сообщает Telegram-канал Shot.

«Подписчики сообщают, что Тиндер с VPN все еще работает в России. Но появилась новая плашка с геолокацией — «недалеко», — говорится в сообщении.

Портал SecurityLab до этого сообщал, что бывшие сотрудники Tinder запустили новый ИИ-сервис под названием CupidBot, который анализирует профили женщин на онлайн-платформах для знакомств.

Ранее почти половина (47%) россиян, которые пользуются сервисами для знакомств, сообщали, что будут скучать по Tinder.

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