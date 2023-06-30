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Четыре девушки-подростка ушли из центра социальной помощи и пропали под Красноярском

Полиция разыскивает девушек, ушедших из реабилитационного центра в Красноярском крае

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Четверо девушек в в возрасте от 15 до 17 лет покинули центр соцпомощи в Красноярском крае и не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Шарыпово. Известно, что КГБУ СО «Центр семьи Шарыповский» покинули четыре подростка. К правоохранителям обратилась социальный педагог реабилитационного отделения и рассказала, что вечером 29 июня ее воспитанницы не вернулись с прогулки.

Вскоре после заявления женщины начались поиски несовершеннолетних в составе организованных поисковых групп из сотрудников органов внутренних дел и волонтеров. Ориентировки получили все патрульные.

К настоящему времени местонахождение пропавших неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо полезной информацией, просят известить об этом полицию.

Ранее в Туле 10-летний мальчик провел ночь на улице, обидевшись на родителей.

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