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Суд в Кемерове смягчил наказание основному собственнику «Зимней Вишни»

Кемеровский суд на 2 месяца смягчил наказание основному собственнику «Зимней Вишни»

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СК РФ/Global Look Press

Кемеровский областной суд на два месяца смягчил наказание бывшему гендиректору владевшего торговым центром «Зимняя Вишня» «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой. Об этом сообщает ТАСС.

«Исключить указание суда о признании отягчающим обстоятельством Богдановой, Судденок, Соболева по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) о совершении преступления организованной группой», — сообщили в суде.

Таким образом срок отбывания наказания для Богдановой сократился с 14 лет до 13 лет 10 месяцев. Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок проведет в колонии 13 лет 4 месяца вместо 13 лет 6 месяцев. Технический директор собственника ТРЦ Георгий Соболев проведет в тюрьме 10 лет 10 месяцев вместо 11 лет.

До этого суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, осужденного по статье о халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Ранее кадет школы-интерната МЧС в Кемерове спас троих детей и двух женщин, потерявших дочерей при пожаре в «Зимней Вишне».

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