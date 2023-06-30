Суд в Кемерове смягчил наказание основному собственнику «Зимней Вишни»

Кемеровский областной суд на два месяца смягчил наказание бывшему гендиректору владевшего торговым центром «Зимняя Вишня» «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой. Об этом сообщает ТАСС.

«Исключить указание суда о признании отягчающим обстоятельством Богдановой, Судденок, Соболева по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) о совершении преступления организованной группой», — сообщили в суде.

Таким образом срок отбывания наказания для Богдановой сократился с 14 лет до 13 лет 10 месяцев. Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок проведет в колонии 13 лет 4 месяца вместо 13 лет 6 месяцев. Технический директор собственника ТРЦ Георгий Соболев проведет в тюрьме 10 лет 10 месяцев вместо 11 лет.

До этого суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, осужденного по статье о халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Ранее кадет школы-интерната МЧС в Кемерове спас троих детей и двух женщин, потерявших дочерей при пожаре в «Зимней Вишне».