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Shot узнал о массовом отравлении детей в санатории в Кемеровской области

Shot: 12 детей с кишечной инфекцией доставили в больницу из кемеровского санатория

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Shutterstock

С неизвестной кишечной инфекцией из санатория в Кемеровской области доставлены в больницу 12 детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, инцидент произошел в санатории «Магистраль» в городе Салаир Гурьевского района. Уточняется, что 24 июня туда прибыли 282 ребенка.

«Первые жалобы появились уже через два дня: 10-летнего мальчика начало тошнить, родители забрали его домой. Еще через день такие же симптомы проявились сразу у восьмерых детей», — говорится в публикации.

Сообщается, что медработник санатория пытался справиться самостоятельно, но когда 29 июня заболели уже 12 человек, пришлось срочно вызывать «скорую». Отмечается, что всех заболевших детей доставили в больницу города Гурьевска с диагнозом кишечная инфекция неустановленной этиологии.

В данный момент врачи изучают анализы детей, а полиция устанавливает детали случившегося.

28 июня стало известно, что в Амурской области в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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