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Агента СБУ с матерью судят за диверсии в ДНР

Южный военный суд рассматривает дело агента СБУ и его матери, задержанных в 2019 году

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Южный военный суд рассматривает дело агента СБУ Владислава Зайцева и его матери Елены, задержанных в 2019 году по подозрению в организации и исполнении диверсий в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС.

«Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенных группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ», — указано в материалах суда.

Елену Зайцеву, мать агента СБУ, обвиняют в пособничестве в приготовлении к диверсиям и приобретении взрывчатых веществ.

Ранее управление ФСБ России по ЛНР сообщило о задержании жительницы Луганска по подозрению в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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