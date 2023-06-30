Подозреваемого в изнасиловании и покушении на падчерицу задержали

Жителя забайкальского поселка Харагун, который изнасиловал и пытался убить падчерицу, задержала полиция. Как пишет Telegram- канал Babr Mash, подозреваемый скрывался в лесу.

27 июня, по данным канала, Илья Борисов накинулся на 16-летнюю падчерицу после того, как изрядно выпил.

Он избил ребенка до потери сознания, изнасиловал и попытался закопать во дворе. Но его заметили прохожие и спасли девушку. Мужчина убежал.

Полиция начала его поиски. Позже стало известно, что преступник просил убежище на прошлой работе, но там уже знали про нападение на школьницу и отказали.

Тогда Борисов спрятался в тайге. Тем не менее через три дня его поймали.

Ранее в Магаданской области 35-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю падчерицу, приговорили к тюремному сроку. По данным правоохранителей, отчим больше года домогался 13-летней падчерицы и пытался ее изнасиловать.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и приговорили его к 17 годам тюрьмы. Кроме того, с него взыскали компенсацию в пользу девочки за причиненный моральный вред.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.