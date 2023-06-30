Вступление в силу ряда новых требований закона о такси отложат до 2024–2025 годов

Депутаты Госдумы решили, что отрасль еще не готова к части требований принятого в конце 2022 года закона о такси и подготовили законопроект об отсрочке этих требований, сообщают «Известия» со ссылкой на источник на таксомоторном рынке.

Один из соавторов законопроекта, член думского комитета по экономической политике Станислав Наумов подтвердил изданию, что следует дать возможность создать все механизмы и инструменты для реализации закона и отложить часть требований.

«Это инициатива отрасли, в том числе Минтранс поменял свою позицию немножечко. Сейчас ведем консультации с Минтрансом. Скорее всего, это будет межфракционный законопроект», — пояснил парламентарий «Известиям», уточнив, что документ будет внесен в ближайшее время.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что закон о такси разрабатывался «в других социально-экономических условиях» и теперь экспертное сообщество обеспокоено сложностями его реализации в текущих реалиях. Ряд региональных властей также высказывает озабоченность в связи с неготовностью к выполнению норм закона — введению региональных реестров такси», говорится в статье.

Из-за избыточных требований закона о такси водителям и перевозчикам будет трудно получить разрешение на деятельность в такси, а без разрешений рынок не сможет легализоваться, и действующие легальные перевозчики уйдут в серую зону. В таком случае рынок перестанет быть экономически эффективным, случится критический отток водителей и партнеров из отрасли, в целом функционирование легального рынка окажется под угрозой.

Депутаты считают, что до 1 сентября 2025 года отсутствие полиса ОСАГО не должно быть основанием для приостановления и аннулирования разрешения на работу в такси.

Кроме того, парламентарии предлагают не аннулировать разрешения, если у перевозчика нет полиса ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков).

Также в пояснительной записке к новому законопроекту отмечается, что до сентября 2024 года следует отложить требование к водителям предоставлять справку о наличии или отсутствии непогашенной судимости, поскольку сейчас получение справки самозанятым водителям занимает до 30 дней.

Вступление в силу требования к экологическому классу автомобиля такси предлагается отложить до 2024 года.