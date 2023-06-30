Уролог рассказал, как сидячий образ жизни влияет на мужское здоровье

«Cидячая» работа и недостаток физической активности — одни из факторов развития заболеваний мочеполовой системы и целого ряда других. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ»), кандидат медицинских наук Петр Тян.

По словам эксперта, снижению физической активности отчасти способствовала пандемия с переходом на дистанционный формат работы и учебы, а также технологический процесс — автоматизация многих повседневных процессов, развитие транспортной инфраструктуры, сервисов доставки и т.д.

«Согласно исследованиям, при «сидячей» работе риск преждевременной смерти возрастает на 15%. Причина в том, что длительное пребывание в положении сидя (не менее 8 часов в день) нарушает кровоснабжение внутренних органов, замедляет обмен веществ и провоцирует развитие скрытых хронических заболеваний. Когда мы сидим, сжигается минимальное количество калорий, поэтому масса тела постепенно увеличивается. К тому же происходит атрофия мышечных волокон, а из-за ограниченной подвижности мышечного корсета снижается общая выносливость организма. У мужчин при замедлении метаболизма меняется гормональный фон и повышается вероятность развития самых разных «мужских» заболеваний», — рассказал он.

Одно из самых распространенных «мужских» заболеваний из-за «сидячего» образа жизни — простатит.

«Постоянный застой крови и лимфы ведет к кислородному голоданию предстательной железы. Это провоцирует снижение местного иммунитета, может произойти распространение бактерий в предстательную железу из других органов, что приводит к простатиту — инфекционному заболеванию предстательной железы. Без лечения это чревато осложнениями», — заявил врач.

Кроме того, постоянное нахождение в сидячем положении может привести к эректильной дисфункции.

«Эрекция напрямую зависит от наполнения полостей пещеристых тел кровью — она создает необходимое для этого давление. Отсутствие физических нагрузок нарушает кровоснабжение органов малого таза — мошонки и полового члена. Эти факторы могут привести к неустойчивой эрекции», — отметил уролог.

При ожирении повышается уровень «плохого» холестерина, что приводит к возникновению холестериновых бляшек в стенках кровеносных сосудов, ишемии и повышению артериального давления. При отсутствии физической нагрузки организм не тратит запасы глюкозы — это одна из причин появления метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа. При высоком уровне глюкозы в крови увеличивается риск разрушения капилляров, развития ретинопатии (патологии сетчатки глаза) и снижения остроты зрения. Изменения захватывают сердечную мышцу и головной мозг, повышают риск инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности.

«Яички также очень чувствительны к изменениям температуры. Это ухудшает качественные и количественные показатели эякулята (спермы), снижает выработку тестстерона — главного мужского гормона. В норме температура яичек должна быть меньше температуры тела. Однако при длительном сидении неизбежно нагревается зона паха, что в сочетании с другими факторами может привести к бесплодию», — заключил он.

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