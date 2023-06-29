Родная мать погибшего в Екатеринбурге 6-летнего мальчика убита горем

Сотрудники правоохранительных органов рассказали биологической матери погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика о смерти ее сына. Женщина убита горем. Об этом сообщил E1.ru.

По словам Ольги Ляпустиной, утром 29 июня 2023 года ей позвонили из подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и сказали, что нашли тело ее сына в мешке. Биологическая мать утверждает, что ее родная дочь вместе с опекуном Вероникой Наумовой приходили к ней в мае 2023 года. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в декабре 2022 года. Матери посетители не сказали, что с ее сыном что-то случилось.

Ляпустина утверждает, что любит своих детей, однако она не могла их обеспечить. Мать считала, что с опекунами ее дочери и сыну будет лучше. Теперь же она переживает за девочку.

26 июня 2023 года 34-летняя Наумова заявила о пропаже опекаемого ею шестилетнего мальчика. Якобы он вышел из квартиры и не вернулся. Женщина сообщила, что у мальчика подозревают шизофрению и он мог уйти из дома по указке своего воображаемого друга.

Более тысячи человек три дня искали шестилетнего ребенка в Екатеринбурге. 29 июня 2023 года оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. Эксперты считают, что мальчик погиб несколько месяцев назад. На допросе опекунша заявила, что ребенок умер из-за несчастного случая. Спрятать тело она решила, потому что боялась, что опека отнимет у нее остальных детей.

Ранее бывший воспитанник Вероники Наумовой заявил, что она заставляла шестилетнего мальчика, чье тело нашли в сумке в Екатеринбурге, есть фекалии.