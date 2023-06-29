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Эксперты обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии городов и регионов России

Эксперты отметили вклад частных компаний в экономическое развитие территорий страны

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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Вклад бизнеса в экономическое развитие регионов, вопросы безопасности промышленных производств и комфортной городской среды, а также перспективы развития устойчивой повестки в субъектах РФ обсудили эксперты 29 июня на конференции «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов». Участники сошлись во мнении, что в основе этих процессов лежит доверительный диалог между бизнесом, обществом и властью.

Мероприятие объединило на одной площадке представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, федеральной и региональной власти, НКО, экспертного сообщества и СМИ.

В формате дискуссионных сессий конференции эксперты обсудили также развитие кадрового потенциала специалистов по ESG, стандарты качества в области здравоохранения. Кроме того, были рассмотрены лучшие кейсы региональных эколого-социальных программ.

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы.

«Вне зависимости от любых обстоятельств вопросы, связанные с заботой о сотрудниках, развитием местных сообществ, бережным отношением к природе, соблюдением высоких стандартов корпоративного управления, остаются у бизнеса в приоритете», — отметил Зеленин.

Руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Наталья Худякова подчеркнула, что развитие финансовых инструментов для регионов, в частности — для сельских территорий — это естественный и перспективный путь.

Эксперт объяснила это тем, что субъекты, как правило, направлены на реализацию социальных и инфраструктурных проектов.

Начальник управления устойчивого развития ПСБ Екатерина Кузьмина обратила внимание на то, что в ПСБ уже создана экосистема нефинансовых инструментов для развития направления устойчивого развития.

Она отметила, что компании активно включаются в «зеленую» повестку, а инвесторы при принятии решений стали чаще обращать внимание на наличие ESG-принципов при реализации проектов.

Гендиректор ГК «CLT Девелопмент» Павел Карнаух считает, что теме устойчивого развития регионов сегодня уделяется большое внимание как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

Ранее сообщалось, что Сбер и ВЭБ.РФ представили в ходе Петербургского международного экономического форума ESG-индекс городов и регионов России.

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