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Верховный суд США отменил расовый подход при приеме в вузы

Верховный суд США отменил программу приоритетного приема в вузы расовых меньшинств

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Joshua Roberts/Reuters

Верховный суд США отменил программу, благодаря которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, особенно темнокожим и гражданам, имеющим латиноамериканские корни. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данную инициативу одобрили все шесть консервативных членов Верховного суда, против высказались трое судей.

По словам председателя суда Джона Робертса, слишком долго вузы «ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи». 

До этого член Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила республиканцев в серьезном давлении на политическую систему государства. По ее словам, действия республиканцев создают риск того, что американская демократия просто перестанет существовать в течение 10 лет.

С точки зрения представительницы левого крыла Демпартии, политика республиканцев может вернуть США к законам Джима Кроу — расовой сегрегации, при которой меньшинства были лишены избирательных прав в ряде американских штатов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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