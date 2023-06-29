Верховный суд США отменил расовый подход при приеме в вузы

Верховный суд США отменил программу, благодаря которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, особенно темнокожим и гражданам, имеющим латиноамериканские корни. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данную инициативу одобрили все шесть консервативных членов Верховного суда, против высказались трое судей.

По словам председателя суда Джона Робертса, слишком долго вузы «ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи».

До этого член Палаты представителей конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес обвинила республиканцев в серьезном давлении на политическую систему государства. По ее словам, действия республиканцев создают риск того, что американская демократия просто перестанет существовать в течение 10 лет.

С точки зрения представительницы левого крыла Демпартии, политика республиканцев может вернуть США к законам Джима Кроу — расовой сегрегации, при которой меньшинства были лишены избирательных прав в ряде американских штатов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.