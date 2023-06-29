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СМИ сообщают, что во французский Нантер стягивают спецподразделения полиции

Figaro: спецподразделения полиции направляются в Нантер, где проходят массовые беспорядки

Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер», — говорится в публикации.

До этого во Франции участники марша в память о подростке, которого застрелила полиция, попытались прорваться к префектуре города Нантера.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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