СМИ опубликовали кадры вылета из Петербурга человека, похожего на Пригожина

«Фонтанка» опубликовала кадры с вылетающим из Санкт-Петербурга на вертолете человеком, похожим на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

На кадрах лицо похожего на Пригожина человека скрыто медицинской маской, однако издание утверждает, что вертолет, на котором он вылетел из Санкт-Петербурга, принадлежит связанной с основателем ЧВК «Вагнер» компании.

Корреспондент издания сообщил, что вертолет приземлился на площадку на Английской набережной таким образом, чтобы «оперативно забрать человека из подъехавшей машины и тут же взлететь». Через дорогу от площадки находится отель «Трезини», в котором силовики провели обыск 24 июня, в день вооруженного мятежа.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что похожего на Евгения Пригожина человека видели в офисе бизнесмена в Санкт-Петербурге.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.